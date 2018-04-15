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جامعة الفيوم تنظم الموسم الأول لدورى العباقرة

الأحد، 15 أبريل 2018 03:16 م
جامعة الفيوم تنظم الموسم الأول لدورى العباقرة دورى العباقرة


الفيوم – رباب الجالي
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 نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم  " إدارة النشاط الثقافي "، فعاليات الموسم الأول لدوري العباقرة علي مستوي كليات الجامعة للعام الجامعي 2017 / 2018 ،وذلك  بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة  ،تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة تتكون من الدكتور أيمن عبد القوي شيلاني بكلية الزراعة والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة ، كما أن المسابقة تستمر خلال الفترة من 15- 17 / 4 / 2018وتشارك بها كافة كليات جامعة الفيوم .

وتتم المسابقة علي3 مستويات في  مختلف  المجالات " العلمية – الأدبية – التاريخية – الرياضية – الفن – القدرات الذهنية – المعلومات العامة "، وفي ختام المسابقة سيتم تكريم الحاصلين علي المركزين الأول والثاني .

من ناحية أخرى استقبلت الدكتورة  صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بهدف منح الاعتماد للكلية  واللجنة برئاسة الدكتور حمدي عبد السميع وبعضوية الدكتور أحمد شحاته بكلية التربية جامعة المنيا ،والدكتور أماني عبد المقصود بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، والدكتور محمد كمال يوسف بكلية رياض الأطفال جامعة بورسعيد.

وأوضحت الدكتورة صفاء أحمد أن زيارة اللجنة ستقوم بالمناقشة وعمل المراجعة النهائية، مضيفة أنه تم عقد اجتماعات لوكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتفقد بعض الأنشطة الخاصة بالطالبات وعمل لقاء مع خريجي الكلية ، كما حضر لقاء اللجنة الدكتور جمال فرج مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور وئام محمد عبد الخالق مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

 

 


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