جامعة الفيوم تقيل عميد كلية دار العلوم بعد انتهاء فترة إيقافه عن العمل







الفيوم - رباب الجالى

قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إنه بناء على نتيجة الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة بالجلسة 146، اليوم الأحد، لعرض تقرير اللجنة المشكلة بموافقة مجلس الجامعة بالجلسة الماضية بتاريخ 28 مارس، بشأن المخالفات المالية والإدارية والإخلال بالمهام الوظيفية الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المنسوبة للدكتور صابر السيد مشالى، عميد كلية دار العلوم، فقد قرر مجلس جامعة الفيوم بالإجماع إقالة عميد الكلية من منصبه، تطبيقا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات.

كانت جامعة الفيوم قد أصدرت بيانا فى يناير الماضى، أكدت فيه أن الدكتور خالد حمزة، رئيس الجامعة، قرر إحالة الدكتور صابر السيد محمد على مشالى، عميد كلية دار العلوم، للتحقيق، وإيقافه عن العمل 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وذلك على أثر شكاوى تتهمه ببعض المخالفات التى تستوجب إحالته للتحقيق، والتأكد من هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة التحقيقات وعدم التأثير على مجراها.

ولفت البيان السابق للجامعة، إلى أنه فى إطار الحفاظ على سير العملية التعليمية، قرر رئيس الجامعة تكليف الأستاذ الدكتورأشرف عبد الحفيظ رحيل، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإشراف على الكلية لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرر تشكيل لجنة جرد برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية 11 من أعضاء هيئة التدريس والقانونيين، طبقا للقواعد المعمول بها، لإنهاء كل إجراءات تسليم وتسلم الكلية.

ونوّه بيان جامعة الفيوم، بأن اللجنة تجرد المحتويات الخاصة بالكلية، وتتسلمها، لحين الانتهاء من عملية التحقيق، وذلك تمهيدا لتسليم إدارة الكلية للدكتور أشرف رحيل، طبقا للقواعد والإجراءات القانونية التى تضمن عدم التأثير على سير التحقيقات.

وفى إطار متصل، تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا بورود بلاغ من حسام محمد محمد عبد السلام، 37 سنة، محامٍ ومقيم فى قحافة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وكيلا عن كل من: صابر السيد محمد على، 48 سنة، عميد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، وربيع عبد السلام عبد السلام خلف، 50 سنة، رئيس قسم علم اللغة العربية بالكلية، والسيد أبوزيد عبد المنعم، 37 سنة، أستاذ علم اللغة العربية بالكلية، ومحمد حامد عجيلة، 55 سنة، أستاذ علم اللغة العربية بالكلية، ومروة محمد صفوت محمد، 41 سنة، مديرة إدارة الدراسات العليا بالكلية، لتضررهم من الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، وهشام عويس حسن، أمين عام جامعة الفيوم، لصدور قرار بإحالتهم للتحقيق ومنعهم من دخول مكاتبهم بزعم وجود مخالفات مالية بالكلية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وملابساتها، وتم تحرير المحضر 469 لسنة 2018 إدارى قسم الفيوم.