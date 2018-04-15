video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 10:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الفيوم تقيل عميد كلية دار العلوم بعد انتهاء فترة إيقافه عن العمل

الأحد، 15 أبريل 2018 09:20 م
جامعة الفيوم تقيل عميد كلية دار العلوم بعد انتهاء فترة إيقافه عن العمل الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم


الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إنه بناء على نتيجة الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة بالجلسة 146، اليوم الأحد، لعرض تقرير اللجنة المشكلة بموافقة مجلس الجامعة بالجلسة الماضية بتاريخ 28 مارس، بشأن المخالفات المالية والإدارية والإخلال بالمهام الوظيفية الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المنسوبة للدكتور صابر السيد مشالى، عميد كلية دار العلوم، فقد قرر مجلس جامعة الفيوم بالإجماع إقالة عميد الكلية من منصبه، تطبيقا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات.

كانت جامعة الفيوم قد أصدرت بيانا فى يناير الماضى، أكدت فيه أن الدكتور خالد حمزة، رئيس الجامعة، قرر إحالة الدكتور صابر السيد محمد على مشالى، عميد كلية دار العلوم، للتحقيق، وإيقافه عن العمل 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وذلك على أثر شكاوى تتهمه ببعض المخالفات التى تستوجب إحالته للتحقيق، والتأكد من هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة التحقيقات وعدم التأثير على مجراها.

ولفت البيان السابق للجامعة، إلى أنه فى إطار الحفاظ على سير العملية التعليمية، قرر رئيس الجامعة تكليف الأستاذ الدكتورأشرف عبد الحفيظ رحيل، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإشراف على الكلية لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرر تشكيل لجنة جرد برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية 11 من أعضاء هيئة التدريس والقانونيين، طبقا للقواعد المعمول بها، لإنهاء كل إجراءات تسليم وتسلم الكلية.

ونوّه بيان جامعة الفيوم، بأن اللجنة تجرد المحتويات الخاصة بالكلية، وتتسلمها، لحين الانتهاء من عملية التحقيق، وذلك تمهيدا لتسليم إدارة الكلية للدكتور أشرف رحيل، طبقا للقواعد والإجراءات القانونية التى تضمن عدم التأثير على سير التحقيقات.

وفى إطار متصل، تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا بورود بلاغ من حسام محمد محمد عبد السلام، 37 سنة، محامٍ ومقيم فى قحافة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وكيلا عن كل من: صابر السيد محمد على، 48 سنة، عميد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، وربيع عبد السلام عبد السلام خلف، 50 سنة، رئيس قسم علم اللغة العربية بالكلية، والسيد أبوزيد عبد المنعم، 37 سنة، أستاذ علم اللغة العربية بالكلية، ومحمد حامد عجيلة، 55 سنة، أستاذ علم اللغة العربية بالكلية، ومروة محمد صفوت محمد، 41 سنة، مديرة إدارة الدراسات العليا بالكلية، لتضررهم من الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، وهشام عويس حسن، أمين عام جامعة الفيوم، لصدور قرار بإحالتهم للتحقيق ومنعهم من دخول مكاتبهم بزعم وجود مخالفات مالية بالكلية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وملابساتها، وتم تحرير المحضر 469 لسنة 2018 إدارى قسم الفيوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الفيوم تنظم الموسم الأول لدورى العباقرة

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة