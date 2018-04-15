تونس تستضيف القمة العربية فى دورتها المقبلة بعد إعتذار البحرين







كتب: أحمد عبدالرحمن - أ ش أ

قرر القادة العرب عقد الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى تونس فى شهر مارس 2019.

وأشار الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى خلال كلمته بختام القمة العربية، إلى أن بلاده ستستضيف القمة العربية المقبلة بعد اعتذار البحرين عن استضافتها.

جاء ذلك فى قرار صادر عن القمة العربية العادية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التى اختتمت أعمالها مساء اليوم الأحد بمدينة الظهران برئاسة المملكة العربية السعودية.