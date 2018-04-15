تنفيذ 72 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 72 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروحالأحد، 15 أبريل 2018 11:31 م
كلابش - ارشيفية
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 72 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكمين فى قضايا جنائية، و 32 حكما جزئيا و 5 أحكام مستأنفة و31 حكم بغرامات و مخالفتين جزئيتين، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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