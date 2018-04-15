video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 72 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 15 أبريل 2018 11:31 م
تنفيذ 72 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح كلابش - ارشيفية


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 72 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.

 

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكمين فى قضايا جنائية، و 32 حكما جزئيا و 5 أحكام مستأنفة و31 حكم بغرامات و مخالفتين جزئيتين، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 68 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

محافظة مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة