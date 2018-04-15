"تموين الأقصر" : وصول 1975 بطاقة تموينية وفحصها لتسليمها للإدارات المختلفة

"تموين الأقصر" : وصول 1975 بطاقة تموينية وفحصها لتسليمها للإدارات المختلفةالأحد، 15 أبريل 2018 11:04 ص
بطاقات تموين-ارشيفية
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن وصول 1975 بطاقة تموينية جار فحصها وتسليمها إلى الادارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.
وأوضح وكيل وزارة التموين،في بيان له اليوم أنه منذ بدء تطبيق منظومة التموين الجديدة فى أول يناير 2018 حتى الآن، بلغ اجمالى البطاقات التموينية الجديدة مابين بطاقات بدل تالف وبدل فاقد واستخراج بطاقات جديدة وحالات فصل اجتماعى 12598 بطاقة تموينية.
وأضاف الدكتور تامر صلاح،أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر.
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