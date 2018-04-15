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تكليف الدكتور أمجد فرحات " بتسيير أعمال عميد طب طنطا

الأحد، 15 أبريل 2018 11:06 م
تكليف الدكتور أمجد فرحات " بتسيير أعمال عميد طب طنطا الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع


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أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا قراراً اليوم الأحد بشأن تكليف الدكتور أمجد عبد الرؤوف فرحات متولي الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، بتسيير أعمال عميد كلية الطب
 
جدير بالذكر أن الدكتور أمجد عبد الرؤوف ، حصل بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا عام 1987، وحصل على درجة الماجستير في الأمراض الصدرية من جامعة طنطا عام 1992، ودرجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 1998، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى عُين أستاذاً بقسم الأمراض الصدرية بالكلية عام 2008، ثم شغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام 2013.
 
 

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