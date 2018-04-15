تكليف الدكتور أمجد فرحات " بتسيير أعمال عميد طب طنطا

تكليف الدكتور أمجد فرحات " بتسيير أعمال عميد طب طنطاالأحد، 15 أبريل 2018 11:06 م
الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع
إضافة تعليق
أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا قراراً اليوم الأحد بشأن تكليف الدكتور أمجد عبد الرؤوف فرحات متولي الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، بتسيير أعمال عميد كلية الطب.
جدير بالذكر أن الدكتور أمجد عبد الرؤوف ، حصل بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا عام 1987، وحصل على درجة الماجستير في الأمراض الصدرية من جامعة طنطا عام 1992، ودرجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 1998، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى عُين أستاذاً بقسم الأمراض الصدرية بالكلية عام 2008، ثم شغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام 2013.
إضافة تعليق
جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء
"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة