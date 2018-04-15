تعرف على تفاصيل العمل بتمثال رمسيس الثانى الجديد بالأقصر × 20 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة لافتتاح عالمى لأعمال ترميم وإعادة تركيب تمثال جديد للملك رمسيس الثانى بواجهة معبد الأقصر، وذلك يوم الجمعة المقبل 20 أبريل الجارى، فى مؤتمر عالمى بحضور قيادات وزارة الآثار والثقافة ودبلوماسيين أجانب، ووسائل إعلام عالمية لتغطية الحدث الثانى بعد عام فى نفس الموقع بمعبد الأقصر.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل العمل فى تمثال رمسيس الثانى الجديد وموعد إفتتاحه وكافة الخطوات خلال عام لإنهائه:

1. التمثال سيتم افتتاح ترميم وإعادة تركيب تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر فى حفل عالمى يوم 20 أبريل الجارى.

2. بدأ رجال البعثة الأثرية المصرية العمل فيه بعد الحصول على الموافقات اللازمة العام الماضى.

3. التمثال كان محطم منذ أكثر من 1600 سنة، فتم البدء فى تجهيز مخطط إعادة ترميم وتركيب تمثال جديد للملك رمسيس الثانى.

4. البعثة الآثرية المصرية تشرف بالكامل على أعمال التمثال الجديد بعد النجاح فى التمثال السابق.

5. يقود البعثة الآثرية المصرية الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

6. العالم ينتظر هذا الحدث فى العام الثانى على التوالى بنفس المكان فى واجهة معبد الأقصر.

7. التمثال الخاص بالملك رمسيس الثانى كان محطم منذ أكثر من 1600 سنة.

8. تم فى العام الماضى البدء فى التمثال الجديد لافتتاحه فى 20 أبريل.

9. الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وافق على ترميم وإعادة تركيب التمثال الثانى فى موقعه الأصلى.

10 تم تجهيز مخطط إعادة ترميم وتركيب تمثال جديد للملك رمسيس الثانى لتعود واجهة معبد الأقصر لما كانت عليه فى السابق.

11 فريق البعثة التى تعمل بالتمثال يقودها مدير معبد الأقصر أحمد عربي

12 10 رجال آثريين، و10 من فريق الترميم الآثرى المصرى، و30 عامل شاركوا بالعمل فى التمثالين.

13 تجرى حالياً أعمال التجهيزات النهائية للإفتتاح الجديد فى الجهة الشرقية لواجهة المعبد.

14 محمد بدر محافظ الأقصر كان له دور كبير فى إنهاء التمثالين حيث وفر لرجال الآثار المساعدة من جديد وبكل قوة فى دعم هذا المشروع عبر توفير كل المواد اللازمة بغرض إعادة هذا التمثال لمكانه كما فعل فى التمثال الأول تماما.

15 معبد الأقصر كان أمامه 6 تماثيل ولم يتبق منها حاليًا إلا تمثالان وآخر من الجهة الغربية.

16 التماثيل تعرضت فى القرن الرابع أو الخامس الميلادى لأعمال التكسير.

17 التمثال الجديد كان محطم لأكثر من 84 قطعة والجزء الموجود منه تقريباً 60% من التمثال والجزء الباقى مفقود منذ أكثر من 1600 سنة

18 إنتهت البعثة مطلع العام الجارى من أعمال التسجيل والتوثيق وضم القطع للتمثال والذى يبلغ ارتفاعه تقريباً 12 متر بوزن حوالى 70 طنا من حجر الجرانيت الأسود.

19 الفضل فى تلك الأعمال يعود لعام 1958م وذلك بالاعمال التى قام بها الدكتور محمد عبد القادر فى إستخراجه رديم المعبد ومنها التمثالين اللذين تم العمل فى ترميمهما.

20 الرئيس جمال عبد الناصر دعم إخراج التماثيل المحطمة بمنحة حوالى 10 آلاف جنيه.