تشكيل لجنة لحصر المستغلين لـ19 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة فى بورسعيد







بورسعيد - محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لحصر المقيمين ب19 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة ومراجعة العقود مع الجهات المختلفة علي أن تبدأ عملها يوم الثلاثاء المقبل وينتهي في الأول من مايو من العام الجاري.

وأشار المحافظ، خلال الإجتماع الذي عقده مع اللجنة المشكلة برئاسته لمتابعة التحول من الإستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي، إلى أنه سيتم العمل علي محورين، الأول هو محور تجفيف الأراضي طبقا للخطة الموضوعة، والثاني من خلال الحصر الواقعي للتعرف علي الموقف الحقيقي ل١٩ ألف فدان، علي أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مدينة بورفؤاد وبعضوية كلا من هيئة التعمير والري والمستشار الزراعي وهيئة تعمير سيناء والشئون القانونية والمساحة والأملاك.

وشدد على أنه لن يتم السماح مطلقا بالإستزراع السمكي بالمنطقة، خاصة وأنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف، وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بزراعة الأرز دورة واحدة خاصة وأنه تم توفير مقنن مائي لذلك الغرض، موضحا أن إجمالي مساحة الأراضي بمنطقة سهل الطينة تبلغ ٤٢٩٤٦ فدان، وسيتم وضع جدول زمني لتحويل الأراضي إلى زراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولي للأرز.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الهدف من طرح أسهم 825 فدان بمنطقة سهل الطينة من خلال شركة تدير هذة الأسهم هو ضمان نجاح المشروع وتشغيل الشباب وكذلك الإنتاج.