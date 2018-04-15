تركيب كشافات ليد بطريق بلطيم بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن المهندس طلعت عبد القادر،رئيس مركز ومدينة بلطيم،تركيب الكشافات الثنائية والثلاثية ذات الإضاءة البيضاء عالية الجودة بطريق بلطيم-المصيف.

ورافق رئيس المدينة كلا من محمد البنا، نائب رئيس المدينة،ورشدى البلتاجي،رئيس قرية الشهابية، وعمار الكرش، مسئول الكهرباء والإنارة العامة بمجلس مدينة بلطيم، والمهندس سامى الطبجى، من شركة كهرباء بلطيم، والمهندس عمرو الحداد، مقاول المشروع .

أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم،فى بيان له اليوم إنه يتابع إنارة الطريق وربطة بالشبكة العامة للكهرباء، وصولاً للطريق الدولى الساحلى،وسيتم تجريب الإضاءة التجريبية للطريق مساء اليوم الأحد،على أن تكون إنارة عالية الجودة ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية والمرورية بمدخل المدينة ومخارجها .

وأضاف عبدالقادر،إنه تم رفع الكشافات المزدوجة وثلاثية الأذرعة بأطوال وأبعاد هندسية، وذلك من حيث الإضائة باللمبات الليد البيضاء، والعمل على كيفية تزيين كافة الأعمدة بأفرع الأنوار الحلزونية الهادئة، ذات الأشكال المختلفة، لتعطى طابع جمالى متميز للمدينة وصولاً حتى الطريق الدولى الساحلى وكذا مدينة مصيف بلطيم.