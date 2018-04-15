video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب كشافات ليد بطريق بلطيم بكفر الشيخ

الأحد، 15 أبريل 2018 02:31 م
تركيب كشافات ليد بطريق بلطيم بكفر الشيخ تركيب الكشافات


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أعلن المهندس طلعت عبد القادر،رئيس مركز ومدينة بلطيم،تركيب الكشافات الثنائية والثلاثية ذات الإضاءة البيضاء عالية الجودة بطريق بلطيم-المصيف.

ورافق رئيس المدينة كلا من محمد البنا، نائب رئيس المدينة،ورشدى البلتاجي،رئيس قرية الشهابية، وعمار الكرش، مسئول الكهرباء والإنارة العامة بمجلس مدينة بلطيم، والمهندس سامى الطبجى، من شركة كهرباء بلطيم، والمهندس عمرو الحداد، مقاول المشروع .

أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم،فى بيان له اليوم إنه يتابع إنارة الطريق وربطة بالشبكة العامة للكهرباء، وصولاً للطريق الدولى الساحلى،وسيتم تجريب الإضاءة التجريبية للطريق مساء اليوم الأحد،على أن تكون إنارة عالية الجودة ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية والمرورية بمدخل المدينة ومخارجها .

وأضاف عبدالقادر،إنه تم رفع الكشافات المزدوجة وثلاثية الأذرعة بأطوال وأبعاد هندسية، وذلك من حيث الإضائة باللمبات الليد البيضاء، والعمل على كيفية تزيين كافة الأعمدة بأفرع الأنوار الحلزونية الهادئة، ذات الأشكال المختلفة، لتعطى طابع جمالى متميز للمدينة وصولاً حتى الطريق الدولى الساحلى وكذا مدينة مصيف بلطيم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ : انتهاء امتحانات محو الأمية 19 أبريل

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

اناره

بلطيم

الطريق الدولى

لمبات الليد




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة