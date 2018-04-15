بوتين لروحانى: أى ضربات جديدة على سوريا ستؤدى إلى فوضى فى العلاقات الدولية







رويترز - أ ف ب

قال الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الإيرانى حسن روحانى بحثا سوريا فى اتصال هاتفى، وشدد بوتين لنظيره الإيرانى على أن أى ضربات صاروخية جديدة على سوريا ستؤدى إلى فوضى في العلاقات الدولية، كما ذكرت وكالات الأنباء، أن الزعيمين اتفقا على أن الضربات الغربية أضرت بفرص التوصل إلى حل سياسي فى سوريا.

وأضاف الكرملين أن اتفاق آراء بين بوتين وروحانى توصل إلى أن الضربات الصاروخية الغربية أضرت بأفاق الحل السياسى فى سوريا، وقال بوتين، خلال اتصاله الهاتفى مع نظيره الإيرانى، إنه "إذا تكررت أفعال مماثلة فى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فإن هذا سيحدث من دون شك فوضى فى العلاقات الدولية"، بحسب بيان للكرملين .

من جانبه قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الضربات الجوية التى نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لسوريا، فجر السبت الماضى، تمت بدقة وعلى أكمل وجه، لافتا إلى استغلال بعض وسائل الإعلام لكلمته "المهمة المنجزة"، وكتب "ترامب"، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كنت أعلم جيدا أنهم سيستغلونها، ولكنهم سيعلمون أنها عملية عسكرية عظيمة".