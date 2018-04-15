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الأحد، 15 أبريل 2018 12:50 م
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بريطانيا: يجب الحذر من الانتقام الروسى ردا على الضربة الجوية فى سوريا

الأحد، 15 أبريل 2018 12:51 م
بريطانيا: يجب الحذر من الانتقام الروسى ردا على الضربة الجوية فى سوريا وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون


لندن (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن على بريطانيا اتخاذ "كل الاحتياطات الممكنة" لحماية نفسها من الانتقام الروسي، وذلك فى أعقاب الغارات الجوية لقوات التحالف على سوريا.

وخلال مشاركته فى برنامج "أندرو مار شو الشهير"، قال وزير الخارجية إن موسكو لديها سجل حافل فى إطلاق الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية والتدخل فى العمليات الديمقراطية للدول الأخرى، حسب قوله .

وتأتى تعليقات جونسون وسط قلق من أن روسيا قد تبدأ حملة من الانتقام، فى أعقاب ضربات نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا حول أهداف للنظام السورى الذى تدعمه روسيا.

كما كشف جونسون أن الاتصال بينه وبين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف كان "باردا" وسط العملية العسكرية التى شهدت قيام شركاء التحالف الغربى بإطلاق أكثر من 100 صاروخ على منشآت حول دمشق.

وقال إن العملية لن تحدث فرقاً جوهريا فى الحرب الأهلية السورية ، ولا يمكنه القول بأن ذلك سيوقف نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ، لكنه قال إن الضربات أرسلت رسالة قوية مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية لن يمر مرور الكرام، طبقا للوزير.


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