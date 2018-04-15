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بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة بورسعيد لتدريب القيادات

الأحد، 15 أبريل 2018 04:18 م
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة بورسعيد لتدريب القيادات محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، لتأهيل وتدريب القيادات بالمحافظة والأحياء.

وأكد المحافظ، خلال استقباله الدكتور محمود عبد الحكيم، نائب وزير التنمية المحلية للمعلومات والتدريب، ومدير مركز سقارة، بحضور المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، علي حرصه الشديد لصقل مهارات وخبرات القيادات المحلية وكذلك العاملين.

وناقش المحافظ مع نائب الوزير احتياجات المحافظة من أعمال التدريب والدورات التدريبية المختلفة، موجها الشكر إلى وزارة التنمية المحلية علي جهودها الكبيرة في بورسعيد والتعاون البناء والمثمر مع المحافظة.

 

 

  

 


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