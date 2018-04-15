بثنية كشك وكيلاً لوزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم 106 لسنة 2018 ميلاديًا بتعيين الدكتورة بثينة كشك وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بكفر الشيح خلفًا لصلاح عثمان الذي بلغ سن المعاش.

يذكر أن كشك تخرجت من كلية العلوم بجامعة عين شمس، وعملت معلما للأحياء عدة سنوات إلى أن حصلت على بكالوريوس علوم وتربية تخصص تاريخ طبيعيي أحياء بتقدير جيد جدا من كلية البنات جامعة عين شمس مايو 1984م، وحصلت على دبلومه مهنية تخصص أصول تربية "إدارة مدرسيه" كلية البنات جامعة عين شمس بتقدير امتياز بترتيب الثاني على الدفعة مايو 2002م، كما حصلت على دبلومه خاصة نظام العام الواحد تخصص أصول تربية "إدارة تعليمية وتخطيط تربويي بتقدير جيد جدا بترتيب الأول على الدفعة كلية البنات جامعة عين شمس، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لمنصب وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة .

وشغلت كشك مناصب عدة منها مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، بعدما حصلت على درجة كبير إخصائيين بدرجة مدير عام في 2008 م، ثم على درجة معلم خبير في نفس العام.

كما عملت كشك مديرًا لمركز تطوير تدريس العلوم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة 2007 م، ثم نجحت في اختبارات الكادر وجرى تسكينها على وظيفة معلم خبير في 2008 م، ثم عملت مدير الجودة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومسئول مشروع المدارس المطورة في 2008 م، ثم عملت مسئول دعم اللامركزية بجانب العمل الأصلي كمسئول دعم الجودة بإدارات السلام، الزيتون، المرج 2009 م، ثم مدير إدارة قياس الجودة ومسئول دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة 2011 م.

وكلفت كشك بالعمل كمدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية في 2012 م، ثم صدر لها قرار رسمي بتعيينها مدير عام رسمي لإدارة تعليمية بالقاهرة في 2013 م، ثم عملت وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ثم اُنتدبت للوزارة، ثم عملت وكيلًا أول للوزارة مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ثم إدارة مصر الجديدة ،ومنها وكيلا للتربية والتعليم بكفر الشيخ.