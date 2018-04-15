اليوم.. بدء المؤتمر الدولى الـ18 بعنوان "المرأة والقانون" بجامعة المنصورة







الدقهلية شريف الديب

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة المؤتمر الدولى الثامن عشر تحت عنوان "المرأة والقانون" بقاعة الدكتور عبدالرازق السنهورى بكلية الحقوق خلال يومى 15 و16 أبريل.

ينعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ونائب رئيس المؤتمر، أ.د تامر صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ومقرر المؤتمر.

يحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية منهم : أ.د صلاح الدين فوزى رئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى واستاذ القانون العام بحقوق المنصورة،الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة استاذ القانون الجنائى بحقوق المنصورة، الدكتور غازى عايد الغثيان استاذ القانون المدنة جامعة أبو ظبى، الدكتور أبو السعود عبد العزيز استاذ الشريعة كلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتور محمد ابو زيد الأمير استاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور محمد ابراهيم سرحان استاذ مساعد بالكلية الاماراتية الكندية بالامارات العربية المتحدة أ.د عبد الرحمن بن صالح الحمدان استاذ الفقه المساعد ووكيل كلية الشريعة بجامعة حائل.

يناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة المرأة والتشريعات الوطنية، المرأة والقواعد الدولية، المرأة والتشريعات السماوية، المرأة والاقتصاد، الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة

يشارك بالمؤتمر أكثر من 100 بحث لباحثين من مختلف الدول العربية الامارات العربية، البحرين، المملكة العربية السعودية الجزائر، تونس.