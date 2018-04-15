اليوم انطلاق المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية بشرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنطلق، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذى تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2018 تحت رعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل

يفتتح المؤتمر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام الجعضى رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رئيس المؤتمر، والدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول التعاون، و بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، والدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودى الأسبق، والدكتور على الحياصات وزير الصحة الأردنى الأسبق، والدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بوزارة الصحة الأردنية، والدكتور أمين حسين الأميري-وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة الإماراتية، ودكتور عيسي محمد العمياني -وكيل وزارة الصحة في ليبيا، ودكتور بنياد شريف وطفي-مدير عام الوكالة الوطنية للمنتجات الدوائية في وزارة الصحة الجزائرية، ودكتور عمر بوعزة رئيس هيئة رقابة الدواء والمنتجات الطبية في وزارة الصحة المغربية، وممثلى وزارات الصحة في السعودية، والإمارات، ومصر، وسلطنة عمان، والمغرب، والجزائر، والأردن، الكويت، واليمن، والسودان، والعراق، وليبيا، وتونس، والبحرين، وفلسطين، لبنان، موريتانيا .

بالإضافة إلى 13 دولة أجنبية "إيطاليا، والهند، وأمريكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، وأيرلندا، وكندا، وماليزيا، وألمانيا، واستراليا، وسنغافورة، وبلجيكا".

يهدف المؤتمر إلى بيان أهمية الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية وحماية المستهلك العربى من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء وسلامة الدواء.

وتشمل جلسات المؤتمر نظم سلامة الغذاء فى سلاسل التداول، ودور المنظمات الغذائية العالمية فى حوكمة إنتاج وتصنيع الأغذية، والتجارب الناجحة للدول العربية فى القطاعات الثلاث، وتطبيقات تكنولوجيا النانو فى مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والاتجاهات الحديثة فى تقييم سلامة الغذاء ومكافحة الغش، والجهود العربية لمواكبة الأنظمة العالمية فى مجال سلامة الغذاء، والحوكمة وتنظيمات الدوائية، وتوطين صناعة الدواء، والأمن الدوائى العربى: الدراسات الإكلينيكية والإتاحة والتوافر، واليقظة والتتبع الدوائى ومكافحة الغش، والحوكمة فى تنظيمات الأجهزة الطبية، عناصر تنظيمات الرقابة فيالأجهزة الطبية، كما تشمل أعمال المؤتمر لقاءات بين ممثلى الشركات المصنعة والمنتجة والحكومات.