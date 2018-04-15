المرصد السورى: مقتل 7 من مسلحى داعش فى قصف على ريف دير الزور الشرقى

جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية







لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 7 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى جراء قصف للتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فى الريف الشرقى بدير الزور.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد، أن دوى انفجارات سمعت فى بادية مدينة الميادين بمحافظة دير الزور بالتزامن مع اشتباكات عنيفة دارت فى تلك المنطقة بين القوات النظامية ومسلحى تنظيم داعش.

يأتى هذا بعد ضربة وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا ردا على هجوم يعتقد أنه كيماوى أسفر عن مقتل العشرات فى دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام.