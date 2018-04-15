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المايسترو سليم سحاب يقود كورال الأطفال فى افتتاح قاعة مؤتمرات نادى الشرقية

الأحد، 15 أبريل 2018 12:02 ص
المايسترو سليم سحاب يقود كورال الأطفال فى افتتاح قاعة مؤتمرات نادى الشرقية جانب من الحفل


الشرقية - إيمان مهنى
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نظم فرق كورال مصر بقيادة المايسترو العالمى سليم سحاب، احتفالية كبرى بقاعة الاحتفالات بنادى الشرقية الرياضى، بمدينة الزقازيق، بحضور وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، مندوبا عن المحافظ اللواء خالد سعيد، الذى اعتذر عن الحضور، حدادا على أرواح شهداء سيناء اليوم، والدكتور مجدى عزت رئيس مجلس إدارة النادى، وقيادات المحافظة، وحمزة نجل العقيد الشهيد أحمد منسى، الذى أطلق المحافظ اسمه على القاعة تكريما له.

 

من جانبه أكد المايسترو سليم سحاب على هامش الحفل، أن محافظة الشرقية ولادة بالمواهب، مما دفعه لتبنى عدد من المواهب الصغيرة، من أبناء المحافظة، ضمن كورال الأطفال فى فرقته.

 

فى سياق متصل أعلن النادى أن النادى حقق فوزا بقطاع الجودو فى بطولة الجمهورية أمس الجمعة فى مجمع طلائع الجيش فى أوزان ٤٢ : ٤٦كيلو، واللاعبين هم محمد هشام الصباغ - عبد الرحمن السيد -عمر عبد السلام المركز الخامس من بين ٣٠٠ لاعب على مستوى الجمهورية من بينهم نادى الشمس والمؤسسة العسكرية ونادى سموحة بالإسكندرية والجدير بالذكر أن البطولة شهدت منافسا جديدا يتنافس مع محافظة الشرقية على المركز الأول ألا وهو جودو محافظة الدقهلية فى حصد الميداليات الذهبية.

 

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