"الغندور": تخصيص سكن بديل لأهالى عقار "السيد متولى" ببورسعيد

وأكد "الغندور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العقار أُخلى بناء على تقرير من اللجنة نظراً لوجود تشققات وتصدعات به من المحتمل أن تُسبب خطورة على الأهالى فى هذا العقار.

وأوضح، أن هناك متابعة مستمرة لجميع العقارات فى نطاق أحياء بورسعيد، للوقوف على حالتها الهندسية وماهية إخلاء سكانها أو استمرارهم، مشيراً إلى أن المراجعة للعقارات ترتكز على المناطق القديمة والمتواجدة بأحياء العرب والمناخ.