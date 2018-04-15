"الغندور": تخصيص سكن بديل لأهالى عقار "السيد متولى" ببورسعيد

"الغندور": تخصيص سكن بديل لأهالى عقار "السيد متولى" ببورسعيدالأحد، 15 أبريل 2018 01:00 ص
عقار الضواحى
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قال الدكتور محمد الغندور، رئيس لجنة العقارات الآيلة للسقوط ببورسعيد، إن المحافظ اللواء عادل الغضبان، وجه تعليماته بتخصيص مساكن بديلة للعقار الذى تم إخلاؤه بمنطقة السيد متولى فى نطاق حى الضواحى على أن يتم بحث الحالات به.
وأكد "الغندور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العقار أُخلى بناء على تقرير من اللجنة نظراً لوجود تشققات وتصدعات به من المحتمل أن تُسبب خطورة على الأهالى فى هذا العقار.
وأوضح، أن هناك متابعة مستمرة لجميع العقارات فى نطاق أحياء بورسعيد، للوقوف على حالتها الهندسية وماهية إخلاء سكانها أو استمرارهم، مشيراً إلى أن المراجعة للعقارات ترتكز على المناطق القديمة والمتواجدة بأحياء العرب والمناخ.
يذكر أن لجنة هندسية برئاسة الدكتور محمد غندور، وجهت بإخلاء العمارة السكنية رقم 16 الكائنة بمنطقة السيد متولى فى حى الضواحى، وذلك بعد قيامها بإجراء المعاينة اللازمة لها على الطبيعة وثبوت وجود تشققات وتصدعات بالاعمدة والأسقف الخاصة بها.
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