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الرئيس الفرنسى: أقنعت ترامب بإبقاء قوات فى سوريا

الأحد، 15 أبريل 2018 09:22 م
الرئيس الفرنسى: أقنعت ترامب بإبقاء قوات فى سوريا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


كتب أحمد سامح _ رويترز
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنه أقنع نظيره الأمريكى دونالد ترامب بإبقاء قوات فى سوريا، وذلك فى معرض دفاعه عن مشاركة فرنسا فى الضربات الجوية المشتركة.

وقال ماكرون إنه أقنع ترامب فى الاتصالات الهاتفية التى سبقت ضربات يوم السبت بعدم سحب القوات من سوريا. وأضاف "أقنعناه بضرورة البقاء هناك". وتابع ماكرون فى مقابلة بثتها قناة بي.أف.أم التلفزيونية وإذاعة مونت كارلو الدولية وموقع مديابارت الإخبارى الإلكترونى "لدينا الشرعية الدولية الكاملة للتحرك فى هذا الإطار... لقد تدخل ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن".


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