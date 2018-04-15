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الديلى ميل: سفينة حربية روسية محملة بالعتاد فى طريقها لميناء طرطوس بسوريا

الأحد، 15 أبريل 2018 10:52 م
الديلى ميل: سفينة حربية روسية محملة بالعتاد فى طريقها لميناء طرطوس بسوريا بارجة حربية _ صورة أرشيفية


لندن أ ش أ
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ذكرت صحيفة (الديلى ميل) البريطانية، على موقعها الإلكترونى، أنه تم رصد سفينة حربية روسية محملة بعتاد حربى فى طريقها إلى سوريا ، بعد هجوم قادته أمريكا يوم الجمعة واستهدف ثلاثة مواقع مشتبه فى كونها أسلحة كيماوية بسوريا.

وأضافت (الديلى ميل) إن سفينة إنزال بحرى من طراز (أليجيتور) تم التقاط صور لها وهى تعبر البوسفور، اليوم الأحد، فى طريقها لقاعدة الأسطول الروسى فى ميناء طرطوس شمالى سوريا، يأتى ذلك التحرك بينما العالم يترقب رد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على الهجوم العسكرى المنسق بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا.


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سفينة حربية روسية محملة

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