الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة لثلاثة أيام

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق جميع الممرات خلال ذكرى النكبة .

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، أن الإغلاق سيبدأ منتصف ليلة غدا الإثنين 16 أبريل على أن ينتهى الخميس 19 أبريل فى منتصف الليل، ولن يتم السماح بأى مرور باستثناء الحالات الإنسانية والطبية وكذلك الحالات الاستثنائية التى تحظى بموافقة منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية، وقد تم اتخاذ ذلك القرار فى أعقاب تقييم الوضع من قبل الجيش الإسرائيلى ووفقا للتعليمات التى قدمتها القيادة السياسية.