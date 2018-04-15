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الأحد، 15 أبريل 2018 11:18 ص
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الاحتلال الإسرائيلى يعطل نفقا يخترق الحدود مع غزة

الأحد، 15 أبريل 2018 11:19 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعطل نفقا يخترق الحدود مع غزة الاحتلال الإسرائيلى


القدس (أ ف ب)
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ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلى الأحد، أنه عطل نفقاً لحركة حماس يعبر قطاع غزة إلى الأراضى الإسرائيلية بعد أسبوعين على التوتر على طول الحدود مع القطاع المحاصر.

وقال وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان إنه أطول وأعمق نفق تكتشفه إسرائيل على الحدود.

وصرح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحفيين أن النفق يخترق الأراضى الإسرائيلية لعدة أمتار إلا أنه ليس له مخرج، وهو يرتبط بالعديد من الانفاق الاخرى فى قطاع غزة وكان يمكن استخدامه لشن هجمات.

وقال الجيش إنه عطل النفق بملئه بمادة تجعله غير قابل للاستخدام.

 


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