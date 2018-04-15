إسرائيل تقرر مواصلة "التحرك" ضد إيران فى سوريا







(أ ف ب)

حذر وزيران إسرائيليان، اليوم الأحد، من أن إسرائيل ستواصل "التحرك" ضد إيران فى سوريا، وذلك بعد أسبوع على قصف نسب إلى الدولة العبرية وأسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.

وقال وزير الامن الداخلى جلعاد أردان العضو فى الحكومة الامنية المصغرة لاذاعة الجيش الإسرائيلى "سنواصل التحرك ضد تمركز عسكرى لإيران فى سوريا يشكل تهديدا لأمن إسرائيل".

من جهته، صرح وزير التعليم نفتالى بينيت وهو عضو ايضا فى الحكومة الامنية ان اسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة"، وقال "لن نسمح لايران بالتمركز فى سوريا. لا يمكن ان تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة لبشار الاسد" الرئيس السورى.

واتهمت دمشق وموسكو وطهران الاثنين إسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت مطار التيفور العسكرى فى محافظة حمص، أدت إلى مقتل 14 شخصا بينهم سبعة إيرانيين.

وتوعدت ايران غداة الهجوم بالانتقام معلنة ان الهجوم "لن يمر دون رد"، وشنت الدولة العبرية غارات عدة على أهداف فى سوريا فى السنوات الأخيرة.

وسَعت إسرائيل الى تجنب التدخل المباشر فى الحرب الأهلية السورية، لكنها اعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك لتوقف ما تقول انه شحنات اسلحة متطورة مرسلة الى عدوها حزب الله.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم وضاعفت من تحذيراتها لإيران.