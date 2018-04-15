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إزالة حالتى تعد على مساحة 360 مترا فى كفر البطيخ بدمياط

الأحد، 15 أبريل 2018 09:13 ص
إزالة حالتى تعد على مساحة 360 مترا فى كفر البطيخ بدمياط جانب من الازاله


دمياط-معتز الشربينى
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط،  برئاسة محمود المرسى، حملة إزالة فورية، لحالتى تعدى، عبارة عن شدة خشبية به حديد تسليح، تم إزالة الشدة الخشبية، ورفع حديد التسليح على مساحة 220 مترا، والأخرى بمساحة 140 مترا إجمالى 360 مترا جمعية العوامر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدى لحالات التعدى عليها فى المهد.
 
 
 
 
 

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