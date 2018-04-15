أهالى الرحمانية يشيعون جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شيع الآلاف من أهالى مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، منذ قليل، فى جنازة عسكرية مهيبة، جثمان الشهيد مجند محمود بهجت الدبابى والذى استشهد جراء إحباط العملية الإرهابية الغاشمة التى وقعت فجر أمس بوسط سيناء، وتقدم الجنازة المستشار العسكرى بمحافظة البحيرة، والقيادات التنفذية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة الرحمانية. وردد الأهالى الهتافات المنددة بالارهاب، مطالبين بالقصاص للشهداء.







الشهيد بهجت الدبابى



جانب تشييع جثمان الشهيد