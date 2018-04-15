أهالى الرحمانية يشيعون جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بالبحيرة

أهالى الرحمانية يشيعون جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بالبحيرةالأحد، 15 أبريل 2018 12:10 ص
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شيع الآلاف من أهالى مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، منذ قليل، فى جنازة عسكرية مهيبة، جثمان الشهيد مجند محمود بهجت الدبابى والذى استشهد جراء إحباط العملية الإرهابية الغاشمة التى وقعت فجر أمس بوسط سيناء، وتقدم الجنازة المستشار العسكرى بمحافظة البحيرة، والقيادات التنفذية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة الرحمانية. وردد الأهالى الهتافات المنددة بالارهاب، مطالبين بالقصاص للشهداء.
الشهيد بهجت الدبابى
جانب تشييع جثمان الشهيد
جانب من جنازة الشهيد
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مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
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