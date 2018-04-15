أنور قرقاش: "قمة الظهران تأتى فى مفترق مهم.. وحاجة ضرورية لجمع كلمة العرب"الأحد، 15 أبريل 2018 10:51 ص
أنور قرقاش
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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن القمة العربية التى تعقد اليوم الأحد، تأتى فى مفترق هام فى العالم العربى، وفى ظل حاجة ضرورية لجمع كلمة العرب.
وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "تأتى قمة الظهران فى مفترق مهم للغاية فى العالم العربى، الحاجة ضرورية فى هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك".
قرقاش
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