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أمين عام التعاون الإسلامى: الدول العربية تنبهت منذ وقت مبكر لآفة الإرهاب

الأحد، 15 أبريل 2018 02:55 م
أمين عام التعاون الإسلامى: الدول العربية تنبهت منذ وقت مبكر لآفة الإرهاب قادة القمة العربية


رسالة الدمام محمد الجالى و مصطفى عنبر
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ألقى الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة العربية ال29 يمدينة الظهران السعودية، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول العربية.

وتناول العثيمين المشهد الإسلامى وتصدرت كلمته قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف وإدانة المنظمة المتكررة لاعتداءات الحوثى على أرض المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها، حيث أكد شجب المنظمة لإطلاق هذه الصواريخ ومن يمد الحوثى بالسلاح انطلاقا من ميثاق المنظمة.

وأوضح الأمين العام الدور الذى قامت به دول منظمة التعاون الإسلامى فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف حيث انبرت لهذا الشر المستطير بأساليب أمنية وأخرى عصّرية نالت استحسان العالم من خلال مراكز ومؤسسات فاعلة مثل الأزهر الشريف ومركز اعتدال ومركز هداية وصواب ومركز صوت الحكمة وغيرها مما تتبناه الدول الأعضاء التى تنادت لمحاربة هذه الظاهرة وذلك بتبنِّى خطابٍ إسلامى صاف يناهض نزعات التطرف ويدحض حجج دعاة الإسلاموفوبيا، ومروجى كراهية الأجانب.

وقال العثيمين : أن الدول العربية تشكل أكثر من ثلث أعضاء منظمة التعاون الإسلامى ويتقاسم العالمان العربى والإسلامى الهموم والاهتمام والطموح مهتدين بتعاليم الدين الإسلامى الحنيف الذى يحضّ على الرحمة والمحبة والإخاء والتسامح.

واستعرض الأمين العام جملة من القضايا المشتركة التى تسهم المنظمة بفعالية فيها خاصة الأوضاع فى فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا، وقضايا تلقى اهتمام المنظمة مثل معاناة مسلمى الروهينجيا والأقليات المسلمة والوضع فى أفغانستان وغيرها.

 


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