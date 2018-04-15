أمير الكويت يصل السعودية لرئاسة وفد بلاده فى القمة العربية







كتب سمير حسنى

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له صباح اليوم الأحد، المملكة العربية السعودية، لرئاسة وفد الكويت فى فعاليات الدورة العادية التاسعة والعشرين على مستوى القمة العربية، والتى ستعقد فى مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، كما وصل الأمير مولاى رشيد ممثل ملك مملكة المغرب إلى الظهران للمشاركة فى القمة العربية.

يشار إلى أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، قد انطلقت الثلاثاء الماضى على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.