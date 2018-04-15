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أمير الكويت يتوجه للسعودية للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ29 للقمة العربية

الأحد، 15 أبريل 2018 10:01 ص
أمير الكويت يتوجه للسعودية للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ29 للقمة العربية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح


الكويت (أ ش أ)
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توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له صباح اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، لترأس وفد الكويت فى فعاليات الدورة العادية التاسعة والعشرين على مستوى القمة العربية، والتى ستعقد فى مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

يشار إلى أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، قد انطلقت الثلاثاء الماضى على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.

 


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