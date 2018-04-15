"آثار أسوان" تحتفل بيوم التراث العالمى بمعبد فيلة.. الأربعاء

"آثار أسوان" تحتفل بيوم التراث العالمى بمعبد فيلة.. الأربعاءالأحد، 15 أبريل 2018 03:00 ص
معبد فيله
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تنظم منطقة آثار أسوان والنوبة يوم الأربعاء المقبل، احتفالية تثقيفية، داخل معبد فيلة بالتزامن مع يوم التراث العالمى.
وأكد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن الاحتفالية عبارة عن يوم تثقيفى لطلاب وطالبات المدارس داخل معبد فيلة لتزويد أبنائنا الطلاب بمعلومات عن حضارة أجدادهم الفراعنة، بناءً على توجيهات وزارة الآثار للمناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم سيشهد تقسيم الطلاب لمجموعات وتقديم شرح وافى لهم عن حضارة الفراعنة بمعبد فيلة، بجانب توزيع بعض الهدايا عليهم بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال بأسوان.
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