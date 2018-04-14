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وصول وسفر 3168 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 385 شاحنة

السبت، 14 أبريل 2018 10:21 ص
وصول وسفر 3168 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 385 شاحنة موانئ -أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة،النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 371 راكب و106 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و23 سيارة ، كما تغادر السفينة عمان وعلى متنها 586 معتمر و1 سيارة متجهة الى ميناء ينبع .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 815 راكب و56 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و4 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 296 راكب و104 شاحنة بضائع و10 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1100 راكب منهم 177 معتمر وتداول 101 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 477 راكب منهم 138 معتمر و3 براد و30 تريلا و2 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 238 راكب و3 براد و9 تريلا و1 سيارة ، فيما غادرت السفينتين أيلة و سينا وعلى متنهم 385 راكب منهم 39 معتمر و1 باص عمرة و27 براد و29 تريلا.


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