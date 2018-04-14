وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق

وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشقالسبت، 14 أبريل 2018 05:07 م
قصف فى سوريا - أرشيفية
إضافة تعليق
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصول خبرائها، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية، دمشق، للتحقيق فى الهجوم الكيميائى المزعوم بمدينة دوما فى ريف دمشق.
وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، ذكرت المنظمة عبر حسابها على "تويتر"، أن فريق بعثة تقصى الحقائق وصل إلى دمشق ليبدأ عمله.
وكان مصدر عسكرى روسى أوضح أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون جمع معلومات عن هجوم دوما الكيميائى المزعوم، الذى أعلن عنه يوم 7 أبريل، بما فى ذلك أخذ عينات من التربة وعينات أخرى للبحث فى مختبرات المنظمة.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين
البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة