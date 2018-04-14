وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق







وكالات الأنباء

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصول خبرائها، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية، دمشق، للتحقيق فى الهجوم الكيميائى المزعوم بمدينة دوما فى ريف دمشق.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، ذكرت المنظمة عبر حسابها على "تويتر"، أن فريق بعثة تقصى الحقائق وصل إلى دمشق ليبدأ عمله.

وكان مصدر عسكرى روسى أوضح أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون جمع معلومات عن هجوم دوما الكيميائى المزعوم، الذى أعلن عنه يوم 7 أبريل، بما فى ذلك أخذ عينات من التربة وعينات أخرى للبحث فى مختبرات المنظمة.