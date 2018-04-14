وزير خارجية فرنسا: مبادرات حول سوريا فى الأمم المتحدة "اعتبارا من الاثنين"السبت، 14 أبريل 2018 09:26 م
وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
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أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان السبت، بعد ساعات من ضربات غربية استهدفت مواقع للجيش السورى، أن فرنسا ستتخذ مبادرات دبلوماسية "اعتبارا من الاثنين" فى الأمم المتحدة فى محاولة لإحراز تقدم نحو تسوية للأزمة السورية.
وصرح لودريان لقناة "تى إف 1" التلفزيونية "سنتخذ مبادرات اعتبارا من الاثنين، فى مجلس الأمن فى نيويورك وفى بروكسل خلال اجتماع وزراء الخارجية لرسم خارطة طريق "نحو تسوية سلمية" مع جميع من يريدون ذلك".
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مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
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