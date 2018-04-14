وزير خارجية فرنسا: مبادرات حول سوريا فى الأمم المتحدة "اعتبارا من الاثنين"







باريس (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان السبت، بعد ساعات من ضربات غربية استهدفت مواقع للجيش السورى، أن فرنسا ستتخذ مبادرات دبلوماسية "اعتبارا من الاثنين" فى الأمم المتحدة فى محاولة لإحراز تقدم نحو تسوية للأزمة السورية.

وصرح لودريان لقناة "تى إف 1" التلفزيونية "سنتخذ مبادرات اعتبارا من الاثنين، فى مجلس الأمن فى نيويورك وفى بروكسل خلال اجتماع وزراء الخارجية لرسم خارطة طريق "نحو تسوية سلمية" مع جميع من يريدون ذلك".