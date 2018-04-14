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وزير الدفاع الروسى يطلع بوتين على آخر التطورات فى سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 10:01 ص
وزير الدفاع الروسى يطلع بوتين على آخر التطورات فى سوريا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو


موسكو (أ ش أ)
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أطلع وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على آخر التطورات فى سوريا.

ذكرت ذلك وزارة الدفاع الروسية - فى بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الدفاع الجوى السورى خاض قتالاً مضاداً للطائرات، حيث تم إسقاط جزء كبير من الصواريخ عند اقترابها من الأهداف.

وجاء فى بيان صادر عن الدفاع الروسية، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، "إن نظام الدفاع الجوى السورى خاض معركة مضادة للطائرات وتم إسقاط جزء كبير من صواريخ كروز وصواريخ من طراز أرض- جو عند اقترابها من الأهداف".

يشار إلى أن الهجمات نُفذت من سفينتين للبحرية الأمريكية من البحر الأحمر، وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بى-1 بى" من منطقة التنف.


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