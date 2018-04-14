وزير الخارجية الروسى: الدول الثلاث لم تقدم أدلة على استخدام الكيماوى فى دوما







كتب أيمن رمضان

قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إن لدينا تساؤلات حول أدلة باريس ولندن وواشنطن حول استخدام السلاح الكيماوى فى دوما بسوريا، وتابع: "الدول الثلاثة لم تقدم أدلة على استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا".

وأضاف سيرجى لافروف خلال كلمته أثناء اجتماع وزير الخارجية مع مجلس الدفاع والخارجية، إن الرئيس الروسى طالب فرنسا بإطلاعه على الأدلة بشأن هجوم دوما، وكذلك طالبنا الدول البقية ولم نتلق ردا إلى الآن.