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وزير الثقافة السعودى يتفقد المركز الإعلامى ومقر انعقاد القمة العربية بالظهران

السبت، 14 أبريل 2018 07:29 م
وزير الثقافة السعودى يتفقد المركز الإعلامى ومقر انعقاد القمة العربية بالظهران وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد


أ ش أ
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قام وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم السبت، بجولة تفقدية على المركز الإعلامى بفندق "الميركور" بالظهران للإطلاع على الاستعدادات التى أعدتها الوزارة لتغطية أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين التى تنطلق أعمالها غدا الأحد بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران.

واطلع الوزير عواد العواد، خلال الجولة، على المركز الإعلامى للقمة العربية والذى يقدم الدعم والمساعدة للإعلاميين المشاركين فى تغطية فعاليات القمة والذين يبلغ عددهم 600 صحفى، منهم 423 إعلاميا من خارج المملكة العربية السعودية يمثلون أبرز وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

كما اطلع العواد، على التجهيزات الفنية فى المركز الإعلامى لنقل أحداث القمة والتنسيقات مع اتحاد إذاعات الدول العربية فى هذا الخصوص ، وقام بزيارة مقر انعقاد القمة فى مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء"، حيث تفقد المركز الإعلامى الذى جهزته الوزارة فى المركز واطمأن على استكمال التجهيزات الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر الصحفى.

وزار قاعة انعقاد القمة للتأكد من التجهيزات الفنية، واستمع إلى إيجاز عن الاستعدادات القائمة وتفاصيل الترتيبات المتعلقة بالنقل التلفزيونى، وحث وزير الثقافة والإعلام السعودى، خلال الجولة، جميع العاملين والمسئولين فى الوزارة على بذل أقصى الجهود لخدمة الإعلاميين القادمين لتغطية القمة، ورحب بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة العربية السعودية لتغطية أعمال القمة، موكدًا أنهم فى بلدهم الثانى ومحل ترحيب واهتمام.


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