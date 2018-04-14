نيويورك تايمز: توقعات بإدلاء ترامب بتصريحات بشأن سوريا بعد قليل

نيويورك تايمز: توقعات بإدلاء ترامب بتصريحات بشأن سوريا بعد قليلالسبت، 14 أبريل 2018 02:49 ص
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن من المتوقع أن يدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات بشأن سوريا فى وقت لاحق اليوم.
فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه من المقرر أن يلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطابا موجها إلى الأمة الساعة 9,00 مساء (01,00 بتوقيت غرينتش السبت) بشأن الوضع فى سوريا وخطته للرد على الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية فى دوما، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وفى الأيام الماضية تناقش ترامب مع كبار مستشاريه العسكريين وتحدث إلى حليفتى بلاده، فرنسا وبريطانيا، من اجل اتخاذ قرار بشأن الإجراء الذى يجب اعتماده بعد الهجوم الكيميائى المفترض فى دوما السورية.
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