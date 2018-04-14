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ننشر صور مؤتمر ترامب للإعلان عن ضرب سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 03:52 ص
ننشر صور مؤتمر ترامب للإعلان عن ضرب سوريا ترامب يأمر بتوجيه ضربة ضد سوريا


كتب أ.ف.ب
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ننشر صور إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، عن أن هناك عملية عسكرية جارية حاليا فى سوريا، بمشاركة فرنسا وبريطانيا، لمعاقبة نظام الرئيس بشار الأسد المتهم بشن هجوم كيميائى ضد مدنيين.

وقال ترامب الذى كان يتحدث فى البيت الابيض "تجرى عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكر" البلدين، ووعد بأن تأخذ العملية "الوقت الذى يلزم"، منددا بالهجمات الكيميائية "الوحشية" التى شنها النظام السورى، ومن لندن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنه "ليس هناك من بديل عن استخدام القوة" فى سوريا.

وفى وقت كان الرئيس الأمريكى يلقى كلمته، تردد دوى انفجارات متتالية فى العاصمة السورية وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس، ووجه ترامب تحذيرا لإيران وروسيا على خلفية صلاتهما بالنظام السوري، داعيا موسكو إلى الكف عن "السير فى طريق مظلم".

ترامب خلال المؤتمر الصحفى
ترامب خلال المؤتمر الصحفى

 

ترامب خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن ضرب سوريا
ترامب خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن ضرب سوريا

 

ترامب يأمر بتوجيه ضربات موجهه ضد سوريا
ترامب يأمر بتوجيه ضربات موجهه ضد سوريا

 

ترامب يعلن الحرب على سوريا
ترامب يعلن الحرب على سوريا

 

ترامب يعلن قصف سوريا
ترامب يعلن قصف سوريا

 

جانب من مؤتمر ترامب لقصف سوريا
جانب من مؤتمر ترامب لقصف سوريا

 

 


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