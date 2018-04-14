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نقيب الفلاحين بدمياط يطالب بإعادة النظر فى سعر توريد أردب القمح

السبت، 14 أبريل 2018 07:30 ص
نقيب الفلاحين بدمياط يطالب بإعادة النظر فى سعر توريد أردب القمح مجدى البسطويسى نقيب الفلاحين بدمياط


دمياط - معتز الشربينى
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أكد مجدى البسطويسى نقيب الفلاحين بدمياط ورئيس إحدى الجمعيات الزراعية بدمياط أن المزارعين بمحافظة دمياط أبدوا اعترضهم على السعر الذى حددته وزارة التموين لتوريد القمح هذا العام وهو 600 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 25 وبعض الأنواع الأخرى بسعر 500 جنيه للإردب.

 

وأشار البسطويسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا السعر مجحف للمزارعين ولا يتناسب مع الجهد والوقت المبذول منذ بداية الزراعة حتى موسم الحصاد. وقال البسطويسىى أن المعلومات التى تصل  إلى وزير الزراعة بأن إنتاجية الفدان تصل إلى 21 إردبا هذا كلام غير صحيح.

 

وأضاف البسطويسى أن أفضل فدان فى مصر لا يزيد إنتاجة عن 12 إردبا، مشيرا إلى أن إجمالية الفدان الذى ينتج 12 إردب فى مبلغ 500 جنيها يبلغ 6000 جنيه، وهذا هو الواقع فى الشون بدون النقل والمصاريف وبخلاف درجة النقاوة. أضاف أن مصاريف الفدان الواحد هذا العام بلغت 4000 جنيه، إجمالى حرت ورى ودرس وحصاد وكيماوى ونقل للشونة، وبجانب إيجار يبلغ  4000 جنيه إيجار عن نصف العام الشتوى للأرض الزراعية ليصبح إجمالى المبلغ 8000 جنيه. وأكد البسطويسى أن مبلغ 2000 جنيه هامش ربح للفدان غير مجد للمزارع، ويجب إعادة النظر فى قيمة التوريد إنصافا للمزارعين.


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