نائب الرئيس الأمريكى: القوات الأمريكية شلت قدرات الأسلحة الكيماوية السورية







رويترز

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى أن القوات الأمريكية وجهت ضربة قاسمة للأسلحة الكيميائية السورية، فى إشارة إلى الهجوم الثلاثى ضد سوريا فجر اليوم السبت.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن بنس قوله، خلال زيارته إلى بيرو، إن الرئيس دونالد ترامب سيرد عند الحاجة لذلك، فى إشارة أيضا إلى تطورات الأوضاع فى سوريا.

ويزور بنس ليما لحضور اجتماع قمة دول الأمريكتين الذى يضم زعماء دول المنطقة يومى الجمعة والسبت.

وأشاد الرئيس ترامب فى وقت سابق بالضربة الصاروخية المشتركة التى شنتها، فجر اليوم، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة فى سوريا، معلنا إتمام المهمة.



وتعرضت سوريا فجر اليوم لقصف صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ، ردا على هجوم بالسلاح الكيماوي ، تنسبه القوى الغربية للحكومة السورية وتنفي موسكو ودمشق وقوعه ، على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.