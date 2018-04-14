نائب الرئيس الأمريكى: القوات الأمريكية شلت قدرات الأسلحة الكيماوية السورية

نائب الرئيس الأمريكى: القوات الأمريكية شلت قدرات الأسلحة الكيماوية السوريةالسبت، 14 أبريل 2018 06:19 م
نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
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أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى أن القوات الأمريكية وجهت ضربة قاسمة للأسلحة الكيميائية السورية، فى إشارة إلى الهجوم الثلاثى ضد سوريا فجر اليوم السبت.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن بنس قوله، خلال زيارته إلى بيرو، إن الرئيس دونالد ترامب سيرد عند الحاجة لذلك، فى إشارة أيضا إلى تطورات الأوضاع فى سوريا.
ويزور بنس ليما لحضور اجتماع قمة دول الأمريكتين الذى يضم زعماء دول المنطقة يومى الجمعة والسبت.
ويزور بنس ليما لحضور اجتماع قمة دول الأمريكتين الذى يضم زعماء دول المنطقة يومى الجمعة والسبت.
وأشاد الرئيس ترامب فى وقت سابق بالضربة الصاروخية المشتركة التى شنتها، فجر اليوم، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة فى سوريا، معلنا إتمام المهمة.
وتعرضت سوريا فجر اليوم لقصف صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ، ردا على هجوم بالسلاح الكيماوي ، تنسبه القوى الغربية للحكومة السورية وتنفي موسكو ودمشق وقوعه ، على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.
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مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
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