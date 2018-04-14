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ميشال عون: نرفض العدوان على سوريا وما حدث يعقد الأزمة

السبت، 14 أبريل 2018 11:42 ص
ميشال عون: نرفض العدوان على سوريا وما حدث يعقد الأزمة الرئيس اللبنانى ميشال عون


كتبت آمال رسلان - سمير حسنى
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اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال عون، أن ما حصل فجر اليوم فى سوريا "لا يساهم فى إيجاد حل سياسى للأزمة السورية التى دخلت عامها الثامن، بل يعيق كل المحاولات الجارية لإنهاء معاناة الشعب السورى، إضافة إلى أنه قد يضع المنطقة فى وضع مأزوم تصعب معه إمكانية الحوار الذى بات حاجة ضرورية لوقف التدهور وإعادة الاستقرار والحد من التدخلات الخارجية التى زادت الأزمة تعقيدا".

وأكد الرئيس عون فى بيان منذ قليل، "أن لبنان الذى يرفض أن تستهدف أى دولة عربية لاعتداءات خارجية بمعزل عن الأسباب التى سيقت لحصولها، يرى فى التطورات الأخيرة جنوحا إلى مزيد من تورط الدول الكبرى فى الأزمة السورية، مع ما يترك ذلك من تداعيات".

ومن جانبه أدان رئيس ​تيار المردة​ النائب ​سليمان فرنجية​ في تصريح له، العدوان على ​سوريا​ الذى تغاضى عن التحقيقات وقرارات ​الأمم المتحدة​ و​مجلس الأمن الدولى​ وصم الآذان عن محاولة التهدئة، واعتبر أن هذا الاعتداء الصارخ يؤكد مرة أخرى انتصار سوريا فى وجه كل المخططات.

 

 


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