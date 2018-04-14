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موسكو: الضربات الغربية لم تستهدف مواقع بمحيط القاعدتين الروسيتين فى سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 07:29 ص
موسكو: الضربات الغربية لم تستهدف مواقع بمحيط القاعدتين الروسيتين فى سوريا جانب من العنف ضد سوريا


موسكو (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الضربات الغربية لم تستهدف مواقع قريبة من القاعدتين الجوية والبحرية الروسيتين فى سوريا.

وقالت الوزارة فى بيان بثته وكالة الانباء الروسية "ريا نوفوستي" ان "ايا من الصواريخ العابرة التى اطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يدخل منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية التى تحمى المنشآت فى طرطوس وحميميم"، فى اشارة الى القاعدتين الروسيتين البحرية والجوية.

 


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