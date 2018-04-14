موسكو: الضربات الغربية لم تستهدف مواقع بمحيط القاعدتين الروسيتين فى سوريا

موسكو: الضربات الغربية لم تستهدف مواقع بمحيط القاعدتين الروسيتين فى سورياالسبت، 14 أبريل 2018 07:29 ص
جانب من العنف ضد سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الضربات الغربية لم تستهدف مواقع قريبة من القاعدتين الجوية والبحرية الروسيتين فى سوريا.
وقالت الوزارة فى بيان بثته وكالة الانباء الروسية "ريا نوفوستي" ان "ايا من الصواريخ العابرة التى اطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يدخل منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية التى تحمى المنشآت فى طرطوس وحميميم"، فى اشارة الى القاعدتين الروسيتين البحرية والجوية.
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