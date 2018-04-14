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منتجات طلاب التعليم الفنى بأسوان: معارض دائمة ومشغولات يدوية ومفروشات

السبت، 14 أبريل 2018 03:00 ص
منتجات طلاب التعليم الفنى بأسوان: معارض دائمة ومشغولات يدوية ومفروشات جانب من معروضات الطلبة بأسوان


أسوان – صلاح المسن
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يتسابق طلاب وخريجو التعليم الفنى بمحافظة أسوان، فى إظهار مستواهم المهنى استعداداً لسوق العمل واحتياجاته فى ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات عملاقة سواء التى تحت الإنشاء أو التى خرجت للنور.

 

كما يحرص طلاب وطالبات التعليم الفنى بمحافظة أسوان على المشاركة فى المعارض الدائمة التى تضم منتجات أقسام التعليم الفنى المختلفة، والتى شهدت إقبالا جماهيريا على المنتجات المعروضة.

 

وشهدت محافظة أسوان العديد من المعارض الدائمة المقامة بمدارس التعليم الفنى بأنحاء محافظة أسوان ضمن توجه الدولة فى تطوير منظومة العمل الفنى.

 

بداية يقول ناصر القشاش مدير التعليم الفنى بكوم امبو لـ"اليوم السابع". أن التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بأسوان نظم أربعة معارض بكوم امبو، ومنها المعرض الدائم لقسم الزخرفة والملابس بمدرسة كوم أمبو الثانوية الصناعية بنات، ومعرض منتجات نجارة الأثاث بمدرسة كوم أمبو الثانوية الصناعية بنين، كما قامت مدرسة الرغامة الثانوية الصناعية بنات بعمل معرض لقسم الملابس والزخرفة وعمل حفل ختامى لختام الأنشطة الثقافية والرياضية وتم عمل معرض بمدرسة سلوا الثانوية الصناعية بنات.

 

وهى معارض دائمة تعد ثمرة إنتاج الطالبات والطلاب خلال العام الدراسى الحالى، حيث تم فتح هذه المعارض أمام الجمهور وتضمنت ملابس ومفروشات وأثاث ومشغولات يدوية وألواح الرسومات الزخرفية ورسومات الفن التشكيلى .

 

لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم، وفرت كافة الخامات والمعدات للنهوض واللارتقاء بالتعليم الفنى، حيث أصبحت مدارس التعليم الفنى بمركز كوم أمبو عبارة عن مصانع صغيرة منتجة.

 

وأضاف ناصر القشاش مدير التعليم الفنى بكوم أمبو أن التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بأسوان قام بتكريم المدارس الحاصلة على المراكز الأولى على مستوى محافظة أسوان مثل مدرسة كوم أمبو الثانوية الفنية بنات قسم الزخرفة ومدرسة كوم أمبو الثانوية الصناعية قسم الميكانيكا وقسم المركبات لحصولهم على المركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة.

 

و أضاف أن طالبات مدرسة الرغامة الثانوية الفنية بنات قد حصلت على المركز الأول والمركز الثانى على مستوى المحافظة فى مسابقة القاء الشعر وتم تكريم الطالبات.

 

وأشار مدير التعليم الفنى بكوم أمبو إلى أن مدارس التعليم الفنى بكوم أمبو قامت بنشر مفهوم التعليم الفنى داخل المدارس الإعدادية، حيث تم عمل زيارات لمدرسة السيدة نفسية الإعدادية ومدرسة فاطمة الزهراء ومدرسة متولى الشعراوى الإعدادية بمدينة كوم أمبو.

 

 فى نفس السياق يقول "حسين عبد الله" طالب أنه اختار التعليم الفنى رغبة فى تعلم حرفة بدلا من الوقوف فى طوابير العاطلين معرباُ عن نجاحه فى ذلك حتى الآن وحرصه على المواظبة على إستيعاب دروسه النظرية والعملية .

 

وتقول "هناء" طالبة أنها تتمنى أن تكمل تعليمها بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان وتصبح مدرسة، مؤكدة أنها تتمنى أن يتم تكثيف التدريبات و زيادة ساعات العملى .

 

فيما يقول " محمد العبادى" من أولياء الأمور أن المدارس يجب أن تفتح أبوابها صيفا وشتاء للطلاب والطالبات لمواصلة لتدريب المستمر مع تشجيعهم وتحفيزهم على إتقان هذه المهن  مؤكداً أن قلاع الصناعة تحتاج للعنصر البشرى الفنى المدرب ولمواكبة احتياجات سوق العمل مشيداً بفكرة المعارض الدائمة لأنها تضع الطالب فى محاكاة حقيقية لسوق العمل.  

 

 ويضيف "فتحى محمود" من أهالى كوم امبو أن المنتجات المعروضة بمعارض التعليم الفنى بكوم امبو متنوعة ومميزة متمنيا دوام التوفيق للطلاب، مضيفا أن المعارض تكشف عن مواهب وقدرات يجب استغلالها وتنميتها وتأهيلها لسوق العمل .

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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