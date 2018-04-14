مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين فى غارات للتحالف غرب تعز باليمن

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شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم، عدة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية مقبنة غرب تعز اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات فى صفوف المليشيات.

ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لمصدر عسكرى يمنى - لم تسمه – قوله، إن الغارات الجوية استهدفت طقمين عسكريين محملين بالمشتقات النفطية بالقرب من محطة حواص غرب مقبنة؛ مما أدى إلى احتراق طقم ومقتل جميع من كانوا على متنه، واستهدفت غارة أخرى وادى رسيان أثناء تجمع للمليشيا وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم".

وأضاف إن 6 غارات أخرى استهدفت مواقع وثكنات المليشيا الإنقلابية فى مواقع مختلفة فى مقبنة، ثلاث منها فى حوش المعهد التقنى دمرت آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصر المليشيا، كما استهدف الطيران طقم فى مدخل جامع الشوكانى، وغارة أمام منزل العدينى، بينما استهدفت الغارة الأخيرة طقم فى منطقة الصلبة، وأدت إلى مقتل العشرات من المليشيا الإيرانية.