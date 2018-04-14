"مشعل السلمى" يؤكد دعم البرلمان العربى للحوار بين جميع الأطراف الليبية

"مشعل السلمى" يؤكد دعم البرلمان العربى للحوار بين جميع الأطراف الليبيةالسبت، 14 أبريل 2018 10:08 م
رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى
إضافة تعليق
بحث رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى بدولة ليبيا، خلال لقائهما مساء اليوم السبت، بمدينة الظهران عشية مشاركتهما فى القمة العربية، آخر تطورات الأوضاع الليبية.
وأكد السلمى - خلال اللقاء - دعم البرلمان العربى للحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسى ينهى الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا، وعبر السلمى - بحسب بيان صدر اليوم - عن استعداد البرلمان العربى الكامل لدعم العملية السياسية فى دولة ليبيا.
إضافة تعليق
مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة