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"مشعل السلمى" يؤكد دعم البرلمان العربى للحوار بين جميع الأطراف الليبية

السبت، 14 أبريل 2018 10:08 م
"مشعل السلمى" يؤكد دعم البرلمان العربى للحوار بين جميع الأطراف الليبية رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى


أ ش أ
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بحث رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى بدولة ليبيا، خلال لقائهما مساء اليوم السبت، بمدينة الظهران عشية مشاركتهما فى القمة العربية، آخر تطورات الأوضاع الليبية.

وأكد السلمى - خلال اللقاء - دعم البرلمان العربى للحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسى ينهى الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا، وعبر السلمى - بحسب بيان صدر اليوم - عن استعداد البرلمان العربى الكامل لدعم العملية السياسية فى دولة ليبيا.

 

 


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