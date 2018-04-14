مساعد محافظ كفر الشيخ: دسوق تستعد لمولد الرجبى ومعرض الكتاب الخماس







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق اليوم السبت، شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى الإسبوعى بقاعة الاجتماعات.

وقال الحشاش، إن مدينة دسوق تشهد بدء مولد الرجبى، وجارى الاستعداد لمعرض دسوق الخامس للكتاب، والمقرر إقامته يوم 20 أبريل الجارى، والاستعداد لشهر رمضان، وأنه شكل غرفة عمليات بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورا، وتم إلغاء إجازات العاملين فى جميع إدارات المرافق بالمدينة "المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والمواقف ومشروع السرفيس".

وأكد الحشاش، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، سيفتتحون المعرض بحضور القيادات السياسية والثقافية، وأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن المعرض يُقام على كورنيش النيل خلف مجلس مدينة دسوق، خلال الفترة من 20 أبريل حتى 30 أبريل 2018.

وأضاف الحشاش لـ "اليوم السابع"، أن المعرض يشهد عدد من الفعاليات والأمسيات الثقافية والندوات، كما تم التنسيق مع العلاقات العامة، ومدير حديقة الأسرة والطفولة، بتجهيز الكبائن والاستراحة ووضع الحديقة فى حالة طوارئ، لاستقبال ضيوف المعرض، والتنسيق مع رؤساء الأحياء لتنظيف جميع المداخل والمخارج، وتكثيف حملات النظافة بالميدان وكورنيش النيل ومنطقة المعرض بصفة دائمة ومستمرة.

وأكد مساعد لمحافظ، أنه كلف مدير الإدارة الهندسية، وإدارة المشروعات بسرعة إنهاء إجراءات رد الشىء لأصله للانتهاء من ترميم الحفر بالشوارع، وكلف رئيس شبكة الصرف الصحى بسرعة الانتقال لأى بلاغ، والحد من المشاكل المزمنة لشبكات وخطوط الصرف بالمدينة، كما نوه عن التنسيق بالقيام بحملات لرفع الإشغلات بصفة مستمرة وخصوصاً خلال شهر رمضان .

وقال إنه ناقش عدد من الشكاوى خلال اللقاء، منها شكوى من نادر شعبان مصطفى جعفر، ومحمد زين أحمد أبو عيانة، وحنان عبد اللاه أحمد، ورباب جلال السيد غازى العساسى والمتضررين من عدم صرف معاش تكافل وكرامه، ولم يدرج أسمائهم، وتم عمل تظلمات، وطلب "محمود السعيد" المقيم بعزبة خليل التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين، لفرش مسجد القرية بالسجاد بعد تجديدة بمناسبة شهر رمضان، وشكوى كامل أبو اليزيد محمد، لتضرره من بطاقة التموين الخاصة به والمندرجة تحت القائمة السوداء، وأنه استجاب لمطالب الأهالى ومن الشكاوى ما تم تحويلها للجهات المختصة .