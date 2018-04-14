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مسئول فلبينى: "دوتيرتى" يزور الكويت قريبا للتوقيع على اتفاقية عمالة جديدة

السبت، 14 أبريل 2018 08:54 ص
مسئول فلبينى: "دوتيرتى" يزور الكويت قريبا للتوقيع على اتفاقية عمالة جديدة الرئيس الفلبينى دوتيرتى


الكويت (أ ش أ)
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كشف السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، أن الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي، سيحضر مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة للعمالة بين الكويت ومانيلا فى الكويت قريبا جدا.

وقال أوفيلا - فى تصريح صحفى اليوم السبت - "إن الكرة الآن فى ملعب الكويت؛ حيث تقوم وزارة الداخلية فى هذه الأثناء بمراجعة بنود اتفاقية العمالة، وفور الانتهاء منها، سيتم تحديد موعد الجولة الثانية من المباحثات الثنائية، والتى طلبنا أن تعقد فى مانيلا، على أن يكون التوقيع النهائى على الاتفاقية فى الكويت بحضور الرئيس الفلبيني".

ووصف اوفيلا تصريحات دوتيرتى الأخيرة، والتى أعلن فيها أنه سيزور الكويت فى وقت ما، للتوقيع على الاتفاقية، ب(التحول الإيجابي)، والذى يعكس عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله فى أن تنتهى وزارة الداخلية من مراجعة بنود الاتفاقية فى أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الفلبينى قد أعلن أمام حشد ضم أكثر من 2000 فلبينى فى هونج كونج، أنه ربما سيذهب إلى الكويت فى وقت ما، لحضور التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن مستقبل العمالة الفلبينية.

وترتكز المطالب التى طلبت الفلبين من الكويت إدراجها فى المذكرة، على عدم مصادرة جوازات سفر العاملات (الخادمات)، والسماح لهن باستخدام الهواتف الخلوية، والحق فى الحصول على 7 ساعات من النوم يوميا، وتحضير العامل أو العاملة للطعام الخاص بهما ومنح يوم راحة وأيام عطل سنوية.

 


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