مسئول سورى: قاعدة جوية سورية على حدود لبنان ضمن أهداف الضربة

مسئول سورى: قاعدة جوية سورية على حدود لبنان ضمن أهداف الضربةالسبت، 14 أبريل 2018 06:57 ص
جانب من العنف ضد سوريا
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قال قائد فى التحالف العسكرى الإقليمى الداعم للرئيس السورى بشار الأسد، إن المواقع التى قُصفت فى ضربة بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، تضمنت قاعدة جوية إلى الغرب من دمشق قرب الحدود اللبنانية.
وأضاف القائد لرويترز أن مطار الشراعى المستهدف يقع فى منطقة الديماس، كما أصاب الهجوم موقعا فى مدينة مصياف التى تبعد نحو 170 كيلومترا شمالى دمشق ومستودعات للجيش فى منطقة شرق القلمون إلى الشمال الشرقى من العاصمة ومنطقة الكسوة جنوبى دمشق وموقعا فى منطقة جبل قاسيون المطلة على دمشق.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الهجوم أصاب أيضا منشأة للأبحاث العلمية فى دمشق حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المنشأة تستخدم فى تطوير وإنتاج واختبار أسلحة كيماوية وبيولوجية.
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