مسئول أمريكى: واشنطن تعتقد استخدام غازى السارين والكلور فى الهجوم على دوما

مسئول أمريكى: واشنطن تعتقد استخدام غازى السارين والكلور فى الهجوم على دوماالسبت، 14 أبريل 2018 08:16 م
قصف فى سوريا - أرشيفية
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قال مسئول أمريكى بارز، إن واشنطن تعتقد أن غاز السارين استخدم إضافة إلى غاز الكلور فى الهجوم المزعوم على دوما فى الغوطة الشرقية والذى دفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى توجيه ضربات عسكرية ضد دمشق.
وقال المسئول - الذى طلب عدم كشف هويته - إن تحليل الصور التى التقطت فى موقع الهجوم الكيميائى الذى وقع الأسبوع الماضى فى دوما تشير إلى استخدام عنصر محظور، مضيفا "فى حين أن المعلومات المتوافرة أقوى بشأن استخدام الكلور، فإن لدينا معلومات قوية تشير كذلك إلى استخدام السارين"، وأضاف المسئول الكبير بالإدارة الأمريكية، أن الضربات فى سوريا دمرت بعض المواد التى كان من الممكن استخدامها فى إنتاج أسلحة كيماوية مثل السارين، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحذير روسيا بشأن أهداف محددة لضربات أمريكا والحلفاء فى سوريا.
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