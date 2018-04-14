محافظ السويس: طرح 20 قطعة من الأراضى المستردة من المتهربين







السويس- سيد نون

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه تقرر أعداد ملفات وكراسات الشروط لعدد 20 قطعة أرض لطرحها للمزاد العلنى خلال الفترة القادمة بمحافظة السويس.

وأكد محافظ السويس فى بيان له، أن هذه الأراضى التى إستردتها المحافظة بعد سحبها من المتعاملين عليها، من الذين تهربوا من سداد ماعليها من مستحقات وأقساط مالية لصالح المحافظة منذ سنوات، فى المزادات العلنية، وتم سحبها وتحويل المتعاملين عليها إلى النيابة العامة.

يذكر أن اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، قد أصدر عدة قرارات فى يوليو وأكتوبر 2017، بشأن إسترداد الأراضى أملاك الدولة، وتحصيل المبالغ المالية المتأخرة على أصحاب الأراضى، والتى بلغت حتى الآن 102 قرار لسحب 120 قطعة أرض، وتم تحويل ملفات 74 قطعة أرض للنيابة العامة ، وجارى حصر الباقى، والسحب والتحويل للنيابة العامة.