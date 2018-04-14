video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس: طرح 20 قطعة من الأراضى المستردة من المتهربين

السبت، 14 أبريل 2018 02:22 م
محافظ السويس: طرح 20 قطعة من الأراضى المستردة من المتهربين اللواء أحمد حامد محافظ السويس


السويس- سيد نون
إضافة تعليق

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه تقرر أعداد ملفات وكراسات الشروط لعدد 20 قطعة أرض لطرحها للمزاد العلنى خلال الفترة القادمة بمحافظة السويس.

وأكد محافظ السويس فى بيان له، أن هذه الأراضى التى إستردتها المحافظة بعد سحبها من المتعاملين عليها، من الذين تهربوا من سداد ماعليها من مستحقات وأقساط مالية لصالح المحافظة منذ سنوات، فى المزادات العلنية، وتم سحبها وتحويل المتعاملين عليها إلى النيابة العامة.

يذكر أن اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، قد أصدر عدة قرارات فى يوليو وأكتوبر 2017، بشأن إسترداد الأراضى أملاك الدولة، وتحصيل المبالغ المالية المتأخرة على أصحاب الأراضى، والتى بلغت حتى الآن 102 قرار لسحب 120 قطعة أرض، وتم تحويل ملفات 74 قطعة أرض للنيابة العامة ، وجارى حصر الباقى، والسحب والتحويل للنيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ السويس يسحب أراضى وورش ومحلات تخصصت لمقاولين وأشخاص لم يسددوا قيمتها

السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سحب اراضى الدولة




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة